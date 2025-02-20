Москва, 20 февраля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Россия внимательно отслеживает сообщения об отправке европейских военных на Украину. Об этом 20 февраля на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Отслеживаем все, иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном, эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину», — отметил он.

Песков напомнил, что позицию России ранее уже озвучивал министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат отмечал, что размещение воинских контингентов государств — членов НАТО на территории Украины неприемлемо для страны.

Ранее, 20 февраля, издание The Daily Telegraph написало, что ряд европейских стран собирается предложить президенту США Дональду Трампу разместить на Украине менее 30 тыс. европейских военных. План американскому лидеру должен представить премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц публично высказался о невозможности отправки военных бундесвера для участия в миротворческой миссии на Украине до завершения вооруженного конфликта. Он сказал, что для обсуждения этой темы еще не пришло время.

Сам Трамп заявил, что не возражает против размещения миротворцев из стран Европы на Украине по итогам заключения мирного соглашения. Он добавил, что в случае размещения европейских миротворцев на Украине при заключении мирных договорённостей США не придётся посылать туда своих военных.

Постпред России при ООН Василий Небензя в феврале заявил, что миротворческий контингент невозможно развернуть на Украине без мандата Совбеза ООН. В противном случае такие военные превратятся в законную цель для ВС России, указал дипломат.