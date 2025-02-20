Москва, 20 февраля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ установил причастных к нарушениям на выборах президента Абхазии. Об этом 20 февраля сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она отметила, что, по данным СМИ, 19 февраля в населённых пунктах посёлка Цандрипш Гагрского района несколько десятков человек, прибывших ориентировочно на 20 машинах, оказывали давление на глав местных сельских поселений в попытках склонить местное армянское население к отказу от участия в выборах.

«Среди этих лиц в качестве лидера был Дима Ардзинба, Масик Шакрыл, несовершеннолетний сын Геннадия Айба и иные лица», — приводит её слова Telegram-канал СК.

Петренко добавила, что согласно положениям Уголовного кодекса РФ, иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства, если преступление направлено против гражданина РФ.

В рамках проверки назначены экспертизы, в том числе лингвистические. Следствие подготовило запрос о правовой помощи.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля СК заявил, что проведёт проверку по факту угроз и нарушения прав россиян в Абхазии. Отмечалось, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты республики, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы. При этом высказывались угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности.

15 февраля состоялся первый тур выборов президента Абхазии. Выборы впервые проходили без российских наблюдателей. Председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан сообщал, что в 18:00 мск явка превысила 55%, что позволяет считать выборы состоявшимися.

16 февраля Маршан заявил, что вице-президент Абхазии Бадра Гунба лидирует в первом туре президентских выборов, набрав 46,38% голосов, вторым идёт оппозиционер Адгур Ардзинба с 36,92%. Поскольку никому из кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов, будет проведён второй тур.

По данным ЦИК республики, для проведения голосования было оборудовано 152 избирательных участка в Абхазии. При этом в России не все граждане Абхазии успели проголосовать, поскольку из-за позиции абхазской стороны было открыто всего два участка — в Москве и Черкесске.