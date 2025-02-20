Москва, 20 февраля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 20 февраля проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru

«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня», — уточнил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Путин во время общения с журналистами в Санкт-Петербурге сказал о своем желании провести «ряд телефонных разговоров».

12 февраля Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор на тему двусторонних отношений. Лидеры двух стран также согласились с тем, что конфликт на Украине можно урегулировать путем переговоров. Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность принять в РФ американских представителей. Президенты договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.

После этого, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры, в ходе которых представители двух стран обсудили восстановление отношений. Также обсуждалась тема урегулирования ситуации на Украине и возможность в будущем провести переговоры по этому вопросу.

Путин положительно оценил итоги мероприятий в Эр-Рияде. Трамп заявил, что его встреча с президентом России может состояться до конца февраля.