Москва, 20 февраля, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки отразили четыре контратаки украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 20 февраля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты Bradley производства США», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также украинская армия лишилась за это время бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин, восьми автомобилей, пяти артиллерийских орудий и четырех минометов, а также трех пунктов управления БПЛА.

Российские военные за сутки отразили четыре контратаки противника, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что ВС РФ освободили 75% территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, при этом в Луганской Народной Республике нужно освободить менее 1% территории. Он уточнил, что также армия России освободила 64% территории приграничья Курской области, изначально захваченной врагом.

Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и вышли на территорию противника. Глава государства подчеркнул, что армия России ведет наступление по всей линии фронта.