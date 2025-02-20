Варшава, 20 февраля, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Польша не будет посылать войска на Украину, поскольку их присутствие не гарантирует мира. Об этом 20 февраля заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.

Global Look Press

«Само присутствие военных не представляет гарантию мира», — заявил Косиняк-Камыш.

Он привел в пример миротворческую миссию ООН в Ливане, добавив, что военные не являются гарантом мира.

«Десятки стран, начиная с Китая, не гарантировали мир даже на линии, где они размещены, поэтому нынешний военный не является гарантом мира», — заявил Косиняк-Камыш.

Он также обратил внимание на возможный сценарий, когда в результате обстрелов погибнет какой-то европейский военный. Это может быть началом вооруженного конфликта с Россией. По мнению главы польского минобороны, граничащие с Россией страны не являются лучшим стабилизирующим фактором на украинско-российской границе.

По его мнению, Польша должна участвовать в процессе прекращения боевых действий, но у нее другая роль. Страна предпочитает быть экономическим, логистическим и инфраструктурным центром для любой миротворческой миссии на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика не будет отправлять на Украину военный контингент. При этом Варшава намерена логистически и политически поддерживать те страны, которые захотят отправлять своих военных на Украину.

Как отметил глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский, Варшава не хочет отправлять на Украину военных, опасаясь обвинений в попытке раздела этой страны. Отправить войска на Украину будет проще такой стране, как Великобритания.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 26 января заявил, что любой иностранный контингент на территории Украины без согласия Москвы будет считаться законной целью для ВС РФ. Предложения о якобы миротворческих контингентах выдвигаются не для достижения мира, а для сохранения киевского режима от поражения, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 февраля назвал неприемлемым размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины.