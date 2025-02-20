Москва, 20 февраля, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Регистрация участников на Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» открылась 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба платформы Росмолодёжь.

Максим Блинов/РИА Новости

Сам конкурс пройдёт с 7 июля по 4 августа на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

По словам руководителя Росмолодёжи Григория Гурова, форум соберет более 4 тыс. молодых лидеров со всей России и станет одним из крупнейших центров по комплексной оценке и подготовке молодых специалистов. На одной площадке встретятся работающая молодежь, лидеры молодежных объединений, участники СВО, молодые семьи с детьми и другие.

«Это одна из тех инициатив, которая поможет обеспечить реализацию наших приоритетных задач по национальному проекту «Молодежь и дети», запущенному в этом году по поручению президента России», — отметил Гуров.

Форум будет поделен на пять тематических смен: «Семья», «Добро», «Созидание», «Единство» и «Служение», которые формируют траектории развития молодёжи в соответствии с национальными приоритетами страны.

Первой станет смена «Семья», посвящённая развитию традиционных семейных ценностей и укреплению преемственности поколений. К участию приглашаются молодые семьи с детьми, члены «Движения первых», лидеры и руководители детских общественных объединений, детские тренеры и представители организаций, работающих с семьями по всей России. Смена пройдёт с 7 по 11 июля, заявки на участие принимаются до 7 мая.

Смена «Добро» отвечает за развитие общественных инициатив через системную поддержку. Участниками станут сотрудники Добро. Центров, членские организации ассоциации «Добро.рф», представители программы «Обучение служением», волонтёры и другие представители добровольческих объединений. Смена пройдёт с 13 по 17 июля, подать заявку на участие можно до 13 мая.

Смена «Созидание», с 19 по 23 июля, даст возможность рассказать о влиянии молодежи на экономику страны через профессиональные достижения. В ее рамках предложат совершенствовать профкомпетенции и обсудить пути экономического развития страны. Участвовать будут молодые предприниматели и сотрудники корпораций, а также рабочая молодёжь и лидеры студотрядов. Заявки на участие в смене принимаются до 19 мая.

В рамках смены «Единство» с 25 по 29 июля молодые депутаты и лидеры молодёжных партий обсудят поддержание политической стабильности в стране, а также решение актуальных вопросов межнациональных и межрелигиозных отношений. Подать заявку на участие можно до 25 мая.

Завершающей станет смена «Служение», посвященная развитию патриотизма и защите исторической правды. До 31 мая заявки будут принимать от молодых участников спецоперации, сотрудников силовых структур, сотрудников госорганизаций. Пятая смена пройдёт с 31 июля по 4 августа.

На протяжении всего форму сквозной темой будет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В каждой из смен будут обсуждаться вопросы сохранения исторической памяти и празднования годовщины. В качестве итога форума на его базе планируется создать один из крупнейших центров комплексной оценки и подготовки проводников смыслов.

Как сообщало ИА Регнум, Росмолодёжь в 2024 году совместно с партнёрами реализовала более 60 мероприятий в России и за рубежом, что в два раза больше прошлогодних результатов. Гуров отметил, что завершающийся год ещё раз подтвердил огромный интерес молодёжи к участию в общественно значимых инициативах.

В ноябре Гуров отметил, что в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» агентство планирует реализовать потенциал каждого человека, в том числе через взаимопомощь. Одной из форм работы Росмолодёжи является волонтёрство. Ежегодно волонтёры вносят в ВВП страны порядка 1,5 трлн рублей, поделился Гуров.