Прага, 20 февраля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Чемпион Олимпиады и бывший голкипер сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек обвинил США в предательстве по отношению к своей стране после состоявшихся 18 февраля российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Global Look Press

По словам Гашека, Евросоюз и США не могут проводить переговоры с Россией от имени Украины без разрешения Киева на это.

Экс-голкипер назвал российско-американские переговоры в Саудовской Аравии предательством Украины, якобы защищающей себя и Европу «от России».

«Поскольку речь идет также о защите нашей страны (которая была бы следующей в очереди при возможном нападении России на Польшу или Словакию после Украины), я считаю такие действия предательством Чешской Республики», — написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Гашек также назвал президента США Дональда Трампа лжецом и предателем, а также счёл «чистой изменой» угрозы главы Белого дома в адрес киевского режима.

Как сообщало, 19 февраля экс-посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Трамп заявлениями на тему Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского содействует России в осуществлении давней мечты советского лидера Иосифа Сталина о якобы расколе НАТО. По его утверждению, «главной целью» России со времен Второй мировой войны якобы является раскол и разрушение Североатлантического альянса.

Ранее в этот же день глава Белого дома назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может потерять свой пост в случае проведения выборов президента на Украине. По словам Трампа, рейтинг доверия главы киевского режима среди украинцев составляет только 4%.

В Эр-Рияде 18 февраля состоялись переговоры делегаций России и США. По их итогам глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что диалог был полезным, и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования украинского кризиса.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал бредом обвинения России в якобы планах напасть на Европу. Глава государства отмечал, что на этом фоне НАТО неоднократно расширялось на восток, а сейчас в альянс втянули Швецию и Финляндию.