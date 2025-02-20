Бразилиа, 20 февраля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытался купить у Бразилии оружие для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжения конфликта с Россией. Об этом 20 февраля заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

IMAGO/Noah Wedel/Global Look Press Олаф Шольц

«Я помню, что канцлер Олаф Шольц однажды приехал и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине. Я не собираюсь продавать оружие с целью убийства россиян или кого-либо еще», — заявил бразильский лидер на пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру.

Он подчеркнул, что его страна будет и дальше оставаться нейтральной в данном конфликте. Президент добавил, что украинские союзники не получат бразильское оружие.

«Бразилия не будет продавать оружие, которое вам нужно, потому что я выступаю за мир», — отметил Лула да Силва.

В ноябре 2024 года Reuters написало, что представители европейских стран, участвовавшие в саммите G20 в Бразилии, выразили свое недовольство тем, что Лула да Силва решил завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы на день раньше, чтобы избежать напряженной дискуссии о конфликте на Украине. После этого президент Франции Эммануэль Макрон остался расстроен, посчитав, что «текст бы только выиграл», если бы «был более откровенным» в отношении украинского конфликта.

Между тем Россия и Бразилия давно тесно сотрудничают по различным вопросам. 27 февраля президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером. Стороны обсудили ситуацию в мире, приход к власти в США новой администрации и урегулирование украинского конфликта.

В середине сентября Путин также проводил беседу по телефону с Лулой да Силвой. Тогда президент РФ тоже излагал коллеге российские оценки путей урегулирования на Украине. Участники разговора подтвердили заинтересованность России и Бразилии в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, в том числе в торговле, сельском хозяйстве, энергетике, промышленной кооперации.