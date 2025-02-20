Москва, 20 февраля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба одобрила приобретение аптечной сетью «Ригла» еще нескольких сетей в 10 российских регионах. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Владимир Гердо/ТАСС

Руководство «Риглы» подало в ФАС ходатайство о приобретении 32 аптек в Бурятии, Якутии, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях и Еврейской автономной области.

Рассмотрев обращение аптечной сети, ФАС установила, что группа лиц ООО «Ригла» после совершения сделок займет доминирующее положение на Сахалине, Камчатке и в Хабаровском крае.

«В связи с этим ФАС России согласовала ходатайства о приобретении организацией 16 хозяйствующих субъектов в указанных регионах с одновременной выдачей предписаний, направленных на обеспечение конкуренции», — сообщили в ведомстве.

Согласно требованиям антимонопольной службы, «Ригла» должна обеспечить реализацию не менее двух торговых наименований препаратов для каждого международного непатентованного наименования, входящего в минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медпомощи.

Также ФАС потребовала от «Риглы» соблюдения интересов поставщиков. Принимая решения о приобретении лекарств, аптечная сеть должна создавать условия, исключающие дискриминацию.

Как сообщало ИА Регнум, в конце года правительство на 12 месяцев продлило в РФ особый порядок продажи зарубежных лекарств, чтобы избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы. Особый порядок предполагает возможность продавать зарубежные препараты не только в российской, но и в иностранной упаковке — с этикеткой на русском языке.

В сентябре 2024 года правительство опубликовало перечень подразделений медицинских организаций, которым разрешается продавать лекарства и отпускать льготные препараты. Речь идет о селах, в которых нет аптек. Ранее реализацией лекарств в таких селах могли заниматься только амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры и отделения общей врачебной практики. Теперь решено предоставить возможность продавать и отпускать лекарства всем обособленным подразделениям медорганизаций в таких местностях.