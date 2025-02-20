Екатеринбург, 20 февраля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина 20 февраля заявила, что ничего не знает о каких-либо переговорах о разморозке золотовалютных резервов России и об отмене санкций.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«ЦБ не участвует в такого рода переговорах, мне об этом ничего не известно», — сообщила она на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Набиуллина также отметила, что Центробанк вместе правительством РФ работают над вопросом высвобождения замороженных средств, в 2024 году удалось вернуть ценные бумаги примерно на 570 млрд рублей. ЦБ в базовом прогнозе на три ближайших года не учитывает завершение конфликта на Украине.

«Пока мы считаем преждевременным в базовом прогнозе учитывать возможные последствия урегулирования. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация», — рассказала Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 19 февраля, прибыв в Вашингтон с визитом, заявил, что надеется на отмену санкций, введенных США против РФ. По его мнению, после российско-американских переговоров, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде, начала формироваться новая реальность.

При этом президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин призвал не рассчитывать на ослабление западных антироссийских санкций в 2025 году. Если США и пойдут на это, то Евросоюз нарастит давление на РФ, считает он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который был Эр-Рияде в ходе переговоров РФ и США, рассказал 18 февраля, что Москва и Вашингтон обсуждают вопрос санкций, и американская сторона пострадала от них сильнее. Он подчеркнул, что диалог на эту тему еще только в начальной стадии.