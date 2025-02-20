Москва, 20 февраля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Организаторы III Международного фестиваля документального кино RT представили культурную программу мероприятия. Открытие состоится 21 февраля в Национальном центре «Россия», а сам фестиваль продлится до 23 февраля.

RT Кадр из фильма «Остров веры»

Гости церемонии открытия услышат новую песню «Курский фронт» от бойцов и ветеранов СВО из группы «Новороссия». Композиция посвящена защитникам приграничья. Свои хиты также исполнят девушки из коллектива «Катюша» и рок-н-ролльщики из «Бахыт-Компот». Кроме того, в первый день фестиваля состоится премьера композиции всемирно признанного неоклассика Игоря Скворцова «Колыбельная всему миру».

Главным событием вечера станет премьера военных документалистов RT Ольги Кирий и Артёма Сомова «Остров веры». Лента рассказывает о Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре, который выстоял под огнём украинских войск и стал местом спасения для монахов и сотен людей из окрестных сёл. «Они там выживали три года. Службы не прекращались ни на минуту, они шли круглые сутки», — рассказывает автор фильма Ольга Кирий.

RT Кадр из фильма «Остров веры»

На церемонии закрытия, которая состоится 23 февраля, пройдет праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. Его хедлайнерами будут Пелагея и балет «Кострома». Также новую песню «Мальчишки» представит группа «Катюша», а группа «Зверобой» исполнит свои военные хиты. «Хорошие песни, стихи и документальные фильмы сохраняют подвиги бойцов в коллективной памяти народа. Мы обязательно добудем Победу», — сказал соло-гитарист и автор группы «Зверобой» Алексей Иовчев.

Впервые на фестивале состоится выставка картин «Герои нашего времени». В экспозиции — 25 работ, среди них 11 цифровых.

RT Кадр из фильма «Селидово. Преступления без срока давности»

Мировую повестку на фестивале представят признанные иностранные документалисты. В международную программу войдёт круглый стол «Прорыв информационной блокады». Среди его участников — итальянский журналист Винченцо Лоруссо, словацкий политик Павол Слота, итальянский режиссёр Сара Реджинелла, программный директор Press TV (Иран) Мариам Фарханг и многие другие. Модератором круглого стола выступит телеведущая и депутат Госдумы Мария Бутина.

На круглом столе «Преступления киевского режима» будут обнародованы фото — и видеодоказательства массовых убийств украинскими карателями мирных жителей Селидово. Модератором мероприятия, которое состоится 22 февраля в 12:30, выступит военный журналист RT Юлия Мартовалиева. Участниками круглого стола станут посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, философ и политолог Александр Дугин, журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев, депутат Государственной думы РФ Александр Бородай, юрист и известный публицист Дмитрий Аграновский.