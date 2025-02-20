Москва, 20 февраля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Злоумышленники начали использовать схему мошенничества, при которой они звонят россиянам от имени сотрудников «Почты России» и сообщают о якобы полученных на имя потенциальных жертв заказных письмах и неких «чат-ботах» государственной компании.

По данным ТАСС, мошенники звонят по WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) от имени сотрудника «Почты России», который предлагает потенциальной жертве лично или в электронном виде получить якобы пришедшее на ее имя заказное письмо.

В случае выбора человеком электронного варианта, злоумышленник либо назовет верную электронную почту жертвы, после чего схема обмана продолжится, либо убеждает воспользоваться неким «чат-ботом «Почты России».

В госкомпании напомнили, что представители «Почты России» никогда не звонят своим клиентам и не просят у них коды из SMS, как это часто делают мошенники.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля столичный департамент образования предупредил, что злоумышленники применяют новую схему обмана, при которой звонят ученикам от лица администрации школы, прося подтвердить доступ к электронному журналу. В ведомстве призвали прекращать общение, если кто-то пытается получить конфиденциальные данные.

Ранее в этот же день пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Rus сообщила, что мошенники изобрели новую схему обмана при помощи маркетплейса. Представляясь сотрудниками Wildberries, они пытаются выманить у потенциальной жертвы код из SMS, чтобы затем украсть данные клиента.