Хельсинки, 20 февраля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. В Финляндии отстранили от участия в региональных выборах политика Йоханну Турью, которая назвала Украину частью России. Об этом 20 февраля сообщил портал Yle.

Илья Питалев/РИА Новости

«Национальная коалиционная партия Сатакунты исключила из регионального избирательного списка кандидата, назвавшего Украину частью России», — говорится в сообщении.

Уточняется, Турья в комментарии к посту в соцсетях написала, что границы Украины никогда официально не подтверждались, а сама Украина всё время была частью России.

Издание отмечается, что теперь Турью отстранят и от участия в муниципальных выборах в городе Пори, где она числилась кандидатом.

По словам исполнительного руководителя регионального отделения партии Антти Ахонена, снятие кандидатуры произошло из-за «утраты доверия» и несоответствия позиции кандидата линии партии.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля в Финляндии спикером парламента стал депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, который в 2023 году призывал убивать российских военных. По итогам голосования он набрал 105 голосов, что позволило ему избраться на эту должность в третий раз.

Халла-ахо также участвовал в президентских выборах. Во время своей предвыборной кампании он выступал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства «задним числом».

3 февраля МИД Финляндии опубликовал инструкцию, в которой сказано, что граждане страны могут вступить в ВСУ и воевать на стороне Украины. Это действие не будет считаться преступлением.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикация инструкции для финнов демонстрирует только ненависть к своим гражданам. Она подчеркнула, что составители документа решили пренебречь судьбой жителей страны.