Финского политика, назвавшего Украину частью России, отстранили от выборов
Хельсинки, 20 февраля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. В Финляндии отстранили от участия в региональных выборах политика Йоханну Турью, которая назвала Украину частью России. Об этом 20 февраля сообщил портал Yle.
«Национальная коалиционная партия Сатакунты исключила из регионального избирательного списка кандидата, назвавшего Украину частью России», — говорится в сообщении.
Уточняется, Турья в комментарии к посту в соцсетях написала, что границы Украины никогда официально не подтверждались, а сама Украина всё время была частью России.
Издание отмечается, что теперь Турью отстранят и от участия в муниципальных выборах в городе Пори, где она числилась кандидатом.
По словам исполнительного руководителя регионального отделения партии Антти Ахонена, снятие кандидатуры произошло из-за «утраты доверия» и несоответствия позиции кандидата линии партии.
Как передавало ИА Регнум, 4 февраля в Финляндии спикером парламента стал депутат от правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, который в 2023 году призывал убивать российских военных. По итогам голосования он набрал 105 голосов, что позволило ему избраться на эту должность в третий раз.
Халла-ахо также участвовал в президентских выборах. Во время своей предвыборной кампании он выступал за полное закрытие границы с Россией, запрет двойного гражданства для россиян и лишение гражданства «задним числом».
3 февраля МИД Финляндии опубликовал инструкцию, в которой сказано, что граждане страны могут вступить в ВСУ и воевать на стороне Украины. Это действие не будет считаться преступлением.
После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикация инструкции для финнов демонстрирует только ненависть к своим гражданам. Она подчеркнула, что составители документа решили пренебречь судьбой жителей страны.