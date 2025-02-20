Москва, 20 февраля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России за сутки уничтожили истребитель Миг-29 и 112 дронов украинских формирований. Об этом 20 февраля рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Уточняется, что российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и по местам подготовки и запуска дронов противника. Удары также были нанесены по скоплениям личного состава и техники украинской армии в 163 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 февраля силы ПВО ВС РФ сбили в небе над российской территорией четыре украинских беспилотника. Три дрона из этого числа ликвидировали над Республикой Крым и один — в небе над Брянской областью.

Накануне, 19 февраля, российские силы ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Также ими было уничтожено пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, две управляемые авиационные бомбы производства США JDAM, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 123 украинских БПЛА самолетного типа.