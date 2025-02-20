Москва, 20 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Об этом 20 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — отметил он.

Генерал добавил, что цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля российские военные нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, были поражены цеха сборки беспилотников, места их хранения и запуска, пункты временной дислокации иностранных наёмников.

18 февраля российские военные нанесли удары по объектам аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия также поразили места хранения и запуска дронов ВСУ.

18 февраля ВС России освободили село Ямполовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили свыше 205 военных, два бронетранспортёра М113 производства США, восемь автомобилей.