Москва, 20 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 20 февраля переадресовал вопрос о подготовке наступления украинской армии на Брянскую область в Министерство обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода специальной военной операции, лучше адресовать вопрос непосредственно Министерству обороны», — отметил Песков.

Ранее 20 февраля Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник, сообщил, что ВСУ готовят наступление на Брянскую область. Передвижение вооруженных формирований зафиксировано в районе сел Гремячка и Палиевка в Сумской области. По данным источника, украинские подразделения сконцентрированы в районе таможенного поста Троебортное.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации российскими военными украинской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области. Бойцы ВС РФ нанесли удар дронами по пункту размещения украинских формирований в Сумской области. По данным подполья, 7 февраля российские военные нанесли в Сумской области серию ударов по объектам ВСУ в районе сел Великая Рыбица, Мирополье, Запселье и Ямное.