Вашингтон, 20 февраля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Нападки президента США Дональда Трампа на главу киевского режима Владимира Зеленского оставили Украину без хороших альтернатив в контексте конфликта с Россией. Об этом 20 февраля пишет Bloomberg.

Global Look Press

«Нападки Трампа на Зеленского оставляют Украину без хороших альтернатив… Любые остававшиеся надежды, кажется, угасли в среду, когда Трамп назвал Зеленского «диктатором», — говорится в материале.

По мнению агентства, Зеленский может попытаться продолжить военные действия без поддержки страны, которая была основным союзником и поставщиком помощи, полагаясь только на то, что сможет предложить Европа.

Отмечается также, что другим вариантом будет принятие любой сделки, которую могут заключить Россия и США.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов. Он отметил, что поддержка главы киевского режима среди населения Украины очень низка. По словам американского лидера, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет страну.

Кроме того, Трамп обвинил Зеленского в желании продолжать конфликт с Россией ради своей выгоды. Он отметил, что Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на «конфликт, в котором невозможно выиграть».

Зеленский ранее заявлял, что сменить его пока не получится, и назвал дезинформацией заявление Трампа о низком рейтинге доверия среди украинцев. Он также утверждал, что в соцопросах его рейтинг якобы составляет 57%.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с мнением президента США, назвавшего Зеленского «диктатором без выборов». Политик отметил, что три месяца назад он бы не поверил в то, что такие заявления может делать глава Белого дома.