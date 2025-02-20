Москва, 20 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Риторика главы киевского режима Владимира Зеленского и других представителей украинской власти оставляет делать лучшего. Об этом 20 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«И зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе высказывания в адрес глав других государств, совершенно непозволительные вещи», — уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, многие президенты, в адрес которых высказывался Зеленский, считают неприемлемой и недопустимой подобную риторику. Пресс-секретарь президента указал на продолжающееся падение рейтинга Зеленского, ставшего уже тенденцией.

Отдельно спикер кремля отметил, что конкретики по урегулированию украинского конфликта пока мало, заметны разночтения в политике Киева и Вашингтона. Зеленский «привык к бесконтрольному иждивенчеству», напомнил он. По мнению Пескова, Киев любит деньги иностранных налогоплательщиков, но совершенно не готов отчитываться за уже потраченные средства.

Ускорить завершение конфликта можно, перестав поставлять оружие на Украину, подчеркнул он. При этом Песков предположил, что переговорный процесс в любом случае продлится меньше года.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Зеленский в ответ на слова президента США Дональда Трампа о низком рейтинге поддержки украинского политика заявил, что тот стал жертвой дезинформации. Он подчеркнул, что сменить его сейчас не получиться, ведь реальный показатель поддержки — 57%.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил Зеленского с непредсказуемой крысой, загнанной в угол. Только срочная дератизация «снимет проблему», отметил он. Кроме того, политик подчеркнул, что глава киевского режима может пойти на любую провокацию, включая использование «грязной бомбы», чтобы сорвать диалог по урегулированию ситуации на Украине.