Москва, 20 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Падение рейтингов главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине является очевидной тенденцией. Об этом 20 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«То, что рейтинг Зеленского падает, это абсолютно очевидная тенденция. Вряд ли с этим можно спорить», — отметил он.

Официальный представитель Кремля также добавил, что пока мало конкретики по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Он отметил очередные выборы главы государства, сославшись на военное положение, введенное в стране, и на свой якобы высокий рейтинг у населения.

18 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг Зеленского упал до 4%. Он подчеркнул, что вопрос о проведении президентских выборов на Украине беспокоит многие страны и не является только требованием России.

На следующий день Трамп назвал Зеленского диктатором из-за отказа проводить выборы. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев полностью согласился со словами американского лидера.