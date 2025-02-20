Москва, 20 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины является неприемлемым для России. Об этом 20 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

Представитель Кремля отметил, что в Москве внимательно отслеживают сообщения о планах Запада направить своих «миротворцев» на территорию Украины, так как речь в этом случае идет о возможной отправке туда воинских контингентов стран НАТО.

«Размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины не может для нас быть приемлемым», — отметил он в ходе брифинга.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Financial Times написала, что в ходе экстренного саммита в Париже по украинскому конфликту вспыхнул конфликт при обсуждении вопроса о возможной отправке туда миротворцев. Уточнялось, что ФРГ, Италия, Польша и Испания выступили против этого, Великобритания — за, а Франция предложила отправить миротворцев на Украину в случае прекращения огня и далеко за линию боевого соприкосновения.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля отметил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечить страны Европы и не входящие в этот регион государства. По его словам, США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны.

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 19 февраля заявил, что Запад пока не хочет отправлять свои войска на Украину. Он уточнил, что вопрос о миротворцах будет обсуждаться после завершения конфликта.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 января отмечал, что любой появившийся на Украине без ведома России иностранный военный контингент станет законной целью для российский военных. Песков в декабре 2024 года указывал на то, что вопрос размещения на Украине западных войск может обсуждаться только в ходе переговоров.