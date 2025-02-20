Москва, 20 февраля, 2025, 12:34 — ИА Регнум. В Кремле не видели заявлений от представителей авиакомпании Boeing о желании вернуться в Россию. Об этом 20 февраля журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

Ранее СМИ писали, что Boeing планирует возвращение на российский рынок. По данным некоторых изданий, сначала компания планирует разрешить ремонт и покупку подержанных самолетов, а затем восстановит полноценную работу в России.

«Мы не располагаем [такой] информацией и нигде не видели ни одного заявления представителя компании Boeing об этом», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в такой ситуации любые рассуждения на эту тему будут неуместны.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин 20 февраля заявлял, что преждевременно говорить о возможном возвращении в Россию иностранных компаний до окончания переговоров с США. Он отметил, что на данный момент неизвестно, какие санкции будут отменены.

Ранее на фоне возобновления диалога России и США начали появляться новости о возвращении западных брендов на российский рынок. Так, 18 февраля о своей готовности вернуться в Россию, если позволят обстоятельства, заявила испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka и Pull&Bear.

Кроме того, 17 февраля было опубликовано исследование Kokoc Group, в котором прогнозируется скорое возвращение в РФ порядка 350 иностранных компаний. При этом им придется столкнуться с рядом сложностей, в том числе из-за изменения конъюнктуры российского рынка.