Москва, 20 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Россия не исключает новых обменов заключенными с США. Об этом 20 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам, безусловно, эта тема находится на повестке дня наших двусторонних отношений, и поэтому этого исключать нельзя», — отметил он.

Ранее, 18 февраля, делегации России и США встретились в Эр-Рияде для переговоров. В том числе обсуждались вопросы восстановления отношений двух стран. Результаты этой встречи высоко оценил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф посетил Москву, чтобы договориться о возвращении американского дипломата Марка Фогеля, осужденного в РФ за контрабанду наркотиков. Переговоры прошли успешно, и спецпосланник Белого дома вместе с Фогелем покинул Россию. Затем США вернули России программиста Александра Винника, обвиненного там в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

После этого президент США Дональд Трамп выразил признательность Путину за освобождение американца. 18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что освобождение российской стороной Фогеля позволило создать позитивный фон для диалога Москвы и Вашингтона.