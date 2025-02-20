Екатеринбург, 20 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Разговоры о возвращении в Россию международных платежных систем Visa и Mastercard преждевременны. Такое мнение 20 февраля на форуме «Кибербезопасность в финансах» высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Нет, не обращались. Я думаю, что пока об этом говорить преждевременно», — ответила она на вопрос журналистов о том, обращались ли в ЦБ представители Visa и Mastercard касательно своего возвращения в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard в скором времени вернутся в Россию. Депутат также отметил, что россияне уже привыкли к национальной системе платежных карт, которая доказала свою технологичность и эффективность. Системы Visa и Mastercard придется использовать в том случае, когда речь будет идти о транзакциях в Европу и Америку.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что зарубежные компании, покинувшие российский рынок под давлением своих правительств, столкнулись с серьезными финансовыми потерями. Он добавил, что российские предприятия эффективно воспользовались ситуацией, замещают импортную продукцию и развивают производство в тех отраслях, которые ранее контролировались западными брендами.

Разговоры о возвращении западных брендов в Россию связывают с возобновившимся диалогом между Россией и США и переговорами делегаций двух стран, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде. В тот же день о своей готовности вернуться на российский рынок, если позволят обстоятельства, заявила испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka и Pull&Bear.

17 февраля было опубликовано исследование Kokoc Group, в котором прогнозируется скорое возвращение в РФ порядка 350 иностранных компаний.