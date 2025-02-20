Москва, 20 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. С 1 марта текущего года у владельцев земельных участков будет три года на уборку мусора и избавление от обильно растущих высоких сорняков. Об этом 20 февраля заявил депутат Госдумы и глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, дачные и садовые участки должны соответствовать своему целевому назначению. На них можно построить дом или разбить сад, огород.

«Если участок не будет освоен в течение этого трехлетнего периода, к владельцам могут быть применены меры воздействия», — процитировал парламентария портал News.ru.

Чаплин отметил, что неосвоенность будут определять по степени захламленности, наличию сорняков выше метра, занимающих половину площади и по отсутствию обработки более года. Покос травы и уборка мусора же могут быть засчитаны как освоение.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Госдума приняла закон, согласно которому правительство уполномочено устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населённых пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, ограничив тремя годами максимальный срок их освоения.

Глава Росреестра Олег Скуфинский в сентябре пояснил, что в случае неиспользования участка в течение трёх лет собственники получат предупреждение, штрафы не предусмотрены. Если владелец не исправил нарушение в течение полугода, то Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган. Дело может закончиться судом и изъятием участка.