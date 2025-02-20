Москва, 20 февраля, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Цены на автомобили Lada, которые закупаются для водителей такси, по итогам 2024 года были проиндексированы на 4,3% — это почти вдвое ниже официальной инфляции. Об этом 19 февраля заявили пресс-службе АвтоВАЗ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Таким образом компания ответила на вопрос «Известий «о негодовании ассоциации «Национального совета такси» (НСТ). Отмечается, что НСТ в тот же день направила письмо АвтоВАЗ по поводу повышения стоимости на Lada Granta и Lada Vesta. В АвтоВАЗ также уточнили, что самого текста жалобы не видели.

По словам компании, Lada на данный момент остается самым доступным автобрендом на рынке. Тем не менее, существуют и другие производители автомобилей для такси, как отечественные, так и зарубежные, из которых могут выбирать таксопарки, заверили в пресс-службе.

Как ранее передавало ИА Регнум, 2 января АвтоВАЗ заявил о повышении цен с 14 февраля на некоторые модели автомобилей Lada. Так, подорожали седаны Lada Granta и Lada Vesta, а также трёхдверный внедорожник Niva Legend. Тем не менее, стоимость Lada Aura, Lada Larus и Lada Niva Travel не изменится, уточнили в компании.

В январе 2025 года СМИ сообщали об увеличении стоимости автомобилей в России на фоне повышения утильсбора и волатильности курса — в среднем на 1,5–5%. Отмечалось, что цены с начала года подняли и зарубежные, и отечественные производители, а наибольший скачек в стоимости наблюдался по маркам, у которых на конец года оставались незначительные запасы.