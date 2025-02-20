Казань, 20 февраля, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Водитель сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Казани, дети госпитализированы с различными травмами. Об этом 20 февраля сообщает ГАИ региона.

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«Вчера, 19 февраля примерно в 16:35 в Кировском районе водитель автомобиля «Лада Приора»… в нарушение требований п.14.1 ПДД, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на двух школьниц, в возрасте 8 и 15 лет, которые возвращались домой», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Также уточняется, что машина после инцидента была эвакуирована на штрафстоянку.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля в Учалинском районе Башкирии уснувший за рулем водитель иномарки протаранил стену кафе, почти целиком загнав машину в здание. Со слов участника ДТП, он уснул за рулем после ночной смены. В результате происшествия пострадал 18-летний сотрудник общепита: его задело осколками стекла.