Брюссель, 20 февраля, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Евросоюз может предложить Соединенным Штатам Америки «великую сделку» во избежание торговых ограничений для блока. Об этом 20 февраля заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шевчович.

Global Look Press

«Я знаю, что президент [США Дональд] Трамп — большой любитель сделок, и высказывалась идея создать своего рода впечатляющий пакет «Великая сделка». Давайте же обсудим всё это», — привела слова еврокомиссара газета Politico.

Он уточнил, что пакет, который ЕС готов предложить США, будет включать в себя снижение десятипроцентных пошлин на импорт пассажирских автомобилей, изменение законов, касающихся крупных цифровых корпораций, и меры, не имеющие отношения к торговле. Среди последних он назвал увеличение расходов на оборону странами Евросоюза.

В материале уточнили, что Шевчович заявил о готовности ввести ответные меры в случае наложения пошлин на Европу со стороны США.

Помимо этого, еврокомиссар заявил о необходимости изменений во Всемирной торговой организации (ВТО), потому что в ней состоят государства с нерыночными экономиками. По мнению газеты, он мог говорить о Китае.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Свое решение он объяснил «ужасным» отношением европейцев к США. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

Позже, 10 февраля, Трамп ввел пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, а также анонсировал введение взаимных пошлин для всех государств, однако не привел каких-либо подробностей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 февраля заявила, что Евросоюз примет жесткие и пропорциональные меры в ответ на такой шаг США. Она отметила, что страны Европы готовы бороться за свои экономические интересы, а также защищать работников и предприятия.