Тбилиси, 20 февраля, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Грузия сделала правильный выбор, отказавшись следовать по пути Украины, к которому ее подталкивал Запад. Об этом 20 февраля заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью грузинскому «Первому каналу».

AP/TASS

«Нам говорили, что какой-то поезд идет, бежит, и, если мы не сядем в него, наше время никогда не настанет. Мы обязательно должны сидеть в этом поезде. Сегодня, думаю, мы все хорошо видим, насколько выгодным могло быть для Грузии находиться в том поезде, в котором сидит сегодняшняя власть Украины», — отметила Бочоришвили.

Как сообщало ИА Регнум, президент Грузии Михаил Кавелашвили 18 февраля заявил, что Запад подталкивал страну к войне с Россией после начала конфликта на Украине. При этом республике обещали оружие. Также прозападные силы призывали Грузию отправить на Украину добровольцев и поддержать украинские войска в боевых действиях против России. Запад также убеждал Тбилиси присединиться к антироссийским санкциям.

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Европейский союз оказывают давление на Тбилиси. Республику ставят перед ложной дилеммой — с нами или против нас. Грузия не желает быть пешкой Запада, власти республики проводят политику в интересах собственной страны, подчеркнул глава МИД РФ.