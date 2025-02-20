Вашингтон, 20 февраля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2025 года на бирже Comex обновила исторический максимум и торгуется выше $2970 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

Global Look Press

На 10:37 мск драгоценный металл подорожал на 1,26%, цена составляла $2973 за тройскую унцию. К 11:07 мск цена золота замедлила рост до $2971,6 за унцию (+1,21%).

Comex является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи.

Американский телеканал CNBC отмечает, что поддержку рынку золота оказывают те же факторы, что и в 2024 году: неопределённость относительно влияния политики президента США Дональда Трампа на мировую экономику и международные отношения.

Кроме того, в последние месяцы ключевым фактором, влияющим на цены, был спрос на золото со стороны центральных банков, поскольку они стремились диверсифицировать резервы и защититься от колебаний валютных курсов.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Центральный банк РФ опубликовал отчёт, в котором отмечалось, что золото оказалось наиболее доходным активом из числа финансовых инструментов на российском рынке в 2024 году. Отмечалось, что по итогам года золото выросло на 44,6% по сравнению с 2023 годом и в январе нынешнего года цены на него остались стабильными.

Британская газета Telegraph 9 февраля написала, что из хранилища Банка Англии за последние пару месяцев вывезли около 8 тыс. золотых слитков на фоне опасений относительно последствий торговой войны Трампа. По данным издания, трейдеры считают, что президент США может ввести пошлины на золотые слитки.