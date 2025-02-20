Санкт-Петербург, 20 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Актёр санкт-петербургского Молодежного театра на Фонтанке и звезда множества российских сериалов Геннадий Косарев ушёл из жизни после продолжительной болезни. Артист перенёс несколько полостных операций, но никому не рассказывал о своем диагнозе. Об этом ИА Регнум рассказали коллеги актёра.

Кадр из сериала «Обгоняя время», реж. Леонид Пляскин 2018 г.

Геннадий Косарев ушёл из жизни в Санкт-Петербурге 19 февраля в возрасте 64 лет. До последних дней жизни артист продолжал выходить на сцену и радовать зрителей своим талантом, несмотря на тяжелое заболевание, с которым ему приходилось бороться. За неделю до смерти он сыграл роль генерала Бертрана в своём последнем спектакле «Жозефина и Наполеон». По словам коллег, в последнее время артист выглядел ослабшим, но не прекращал работать.

«Он был значительным человеком, поэтому все, конечно, сейчас горюют совершенно искренне, такая тяжелая утрата для нас всех. Геннадия Евгеньевича очень любили. Он болел давно, и видно было, что человек слаб, но мы все надеялись, что он выкарабкается, справится. Ему становилось хуже, а потом совсем худо, но вдруг он возвращался обратно и как будто воспрял, и все к этому привыкли», — рассказал заслуженный артист России Михаил Черняк.

Геннадий Косарев никогда на жаловался коллегам на проблемы со здоровьем и не говорил о своём диагнозе. Многие подозревали, что артист борется с онкологическим заболеванием, но никто не знал точно. Коллеги знали только о том, что Геннадий Евгеньевич перенёс ряд полостных операций. Несмотря на проблемы со здоровьем, артист был душой коллектива и полностью отдавался роли.

«Он был замечательный артист, добрым, отзывчивым человеком. Это непустые слова, он действительно отзывался помощью на разные проблемы, которые у кого-то из нас возникали. Я часто называл его воплощением народной мудрости. Мы делились житейским опытом, всякие разные разговоры бытовые происходят в театре. И от него всегда можно было получить разумный совет. У него был талант вызывать к себе любовь и уважение. Очень жаль, что он покинул нас так рано», — объяснил Михаил Черняк.

Геннадий Евгеньевич Косарев родился 4 ноября 1960 года. Он окончил ГИТИС и 11 лет проработал в Московском театре им. Маяковского. С 1992 года он перешёл в труппу Молодёжного театра на Фонтанке, которому посвятил больше 30 лет. Помимо множества выдающихся театральных ролей, Геннадий Косарев сыграл во многих российских сериалах и фильмах, среди них «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агент особого назначения», «Ментовские войны», «Опера», «Господа офицеры», «Тайны следствия» и многие другие.