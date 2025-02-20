Екатеринбург, 20 февраля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Банк России счел необходимым ввод личной ответственности сотрудников банков, допустивших совершение мошеннических операций. Об этом 20 февраля сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы предлагаем в том числе вводить персональную ответственность топ-менеджеров банков, которые отвечают за «антифрод-процедуры», — сказала она в ходе форума «Кибербезопасность в финансах».

Она подчеркнула, что в большинстве крупных банков процедуры по предотвращению мошеннических действий работают очень хорошо. Банки отражают основную часть попыток обмануть клиентов, добавила Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Набиуллина отметила, что главной задачей в борьбе со злоумышленниками, похищающими средства граждан, является предотвращение роста кредитного мошенничества. Масштабы подобного вида обмана продолжают расти. По её словам, за последний год так было похищено 40% от всех украденных у граждан средств.

Она также сообщила, что многие банки занижали реальный уровень мошенничества, не отправляя в базу данных обращения пострадавших клиентов. Глава ЦБ отметила, что сейчас банки стали более полно направлять данные о мошенничестве в 85% случаев. Такой показатель лучше, чем год назад, но необходимо индивидуально улучшать работу отстающих банков, подчеркнула она.