Вашингтон, 20 февраля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Администрацией экс-президента США Джо Байдена были потрачены сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину». Об этом 19 февраля заявил американский президент Дональд Трамп, говоря о находках, сделанных департаментом эффективности государственного управления (DOGE), возглавляемым бизнесменом и мультимиллиардером Илоном Маском.

Global Look Press

«Два млн долларов на операции по смене пола в Гватемале, 20 млн на «Улицу Сезам» для Ирака. Я знаю, как это делается. 50 тыс. тратишь на съемочную группу и даешь им сверху пару баксов, и всё. Не 20 млн», — рассказал он на инвестиционном форуме в Майами, трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News на YouTube.

Глава Белого дома отметил, что 520 млн долларов было заплачено консультанту, которого наняли для создания инвестиционного центра в Африке, и еще 100 млн долларов потратили на приобретение презервативов для палестинского радикального движения ХАМАС.

При этом 25 млн долларов ушло на «продвижение консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии», уточнил Трамп.

«Никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит», — заключил республиканец.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Трамп заявил, что Россию обвинили «в трате двух долларов» на якобы имевшее место вмешательство в выборы президента США, в то время как прошлая американская администрация тратила миллионы долларов на свое влияние в мире. По словам главы Белого дома, в рамках этих программ 40 млн долларов было потрачено «на улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов». Президент США пояснил, что никто не понимает, что означает эта формулировка.

Маск 17 февраля пошутил про множество проживающих в США вампиров, говоря об информации о получающих на сегодняшний день пособия американцах. Он также опубликовал таблицу с официальными данными о получающих пособия жителях США. Согласно этим данным, в стране живёт несколько миллионов человек в возрасте от 120 до 249 лет, а также имеется один «долгожитель» в возрасте от 360 до 369 лет.