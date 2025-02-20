Палестина, 20 февраля, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС 20 февраля передало Красному Кресту (МККК) тела четырех израильских заложников, погибших в секторе Газа, включая двоих детей. Трансляцию ведет египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Global Look Press

На кадрах видно, как машины МККК с телами уезжают из города Хан-Юнис на юге палестинского анклава, где состоялась передача погибших. Автомобили Красного Креста направляются к позициям израильской армии.

ХАМАС заявляет, что движение передало медикам тела членов семьи Бибас (младшему из них, Кфиру, на момент похищения 7 октября 2023 года было девяти месяцев, его брату Ариэлю — четыре года) и Одеда Лифшица.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля радикалы передали Красному Кресту трёх заложников, среди которых был россиянин Александр Труфанов. Отмечается, что процесс передачи заложников, среди которых был и Труфанов, состоялся около дома покойного лидера движения Яхьи Синвара.

Ранее, 15 января, в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС, при участии посредников из Катара, Египта и США, было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно быть осуществлено в три этапа: первый — вывод израильских войск из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников, второй — освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.