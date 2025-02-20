Берн, 20 февраля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. В швейцарской гвардии, предоставляющей личную охрану папы Римского Франциска, опровергли слухи о подготовке к похоронам понтифика. Об этом 20 февраля сообщило издание Blick.

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«Мы продолжаем работать в обычном режиме», — уточнил представитель швейцарской гвардии.

Он отметил, что задачи, связанные с охраной папы Римского, продолжают выполняться без изменений. При этом уточняется, что пока нельзя говорить о скором выздоровлении понтифика.

18 февраля сообщалось, что папе Римскому диагностировали двустороннюю пневмонию. В больницу он направился 14 февраля после окончания аудиенций. Причиной госпитализации стал бронхит, которым он страдал на протяжении трех недель.

17 февраля ИА Регнум сообщало, что пока понтифик останется в больнице. Температуры у папы Римского нет, лабораторные обследования на тот момент показывали улучшение некоторых показателей.

Известно, что папа Римский страдает бронхитами ежегодно, после усечения одного из легких в молодости из-за сложной пневмонии. В 2023 году понтифик провел три дня в клинике Джемелли, когда врачи диагностировали воспаление легких.