Екатеринбург, 20 февраля, 2025, 11:46 — ИА Регнум. Банк России начнет снижать ключевую ставку только тогда, когда в стране начнется стабильное снижение инфляции. Об этом 20 февраля заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Она напомнила, что ключевая ставка является основным инструментом воздействия на инфляцию. Если бы ЦБ РФ не поднимал ключевую ставку, инфляция на сегодняшний день была бы гораздо выше.

«Когда можно ожидать стабильного снижения ключевой ставки — когда стабильно начнет снижаться инфляция, когда мы поймем, что она устойчиво снижается к нашей цели 4%», — заявила Набиуллина.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России 25 октября повысил ключевую ставку до 21%. Набиуллина предупредила, что регулятор на заседании в декабре может еще поднять ключевую ставку. ЦБ РФ на декабрьском заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Годовая инфляция, по прогнозу регулятора, снизится до 4% в 2026 году.

Набиуллина 14 февраля сообщила, что на очередном заседании Банк России не обсуждал вопрос понижения ключевой ставки.

Российские финансовые аналитики не исключили, что ключевая ставка начнет снижаться в третьем квартале или в конце года. На это решение могут повлиять улучшение геополитического фона и позитивные перспективы курса рубля.