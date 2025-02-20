Вашингтон, 20 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является актером, который вымогает у всех деньги и отменил президентские выборы на Украине. Об этом 19 февраля заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

Global Look Press

Конгрессвумен отметила, что украинский конфликт всегда являлся операцией по отмыванию денег и «гибридной войной» против России.

«Зеленский — актер в зеленом комбинезоне, который вымогает у всех деньги, отменяет выборы, подавляет свободу слова на Украине», — написала она в соцсети Х (ранее Twitter).

По словам Тейлор-Грин, глава киевского режима выступает за продолжение вооруженного конфликта, в то время как уже фактически уничтожил «почти целое поколение украинских мужчин».

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 19 февраля назвал лидера киевского режима «диктатором без выборов», который может потерять свой пост в случае проведения президентских выборов на Украине. По словам Трампа, Зеленского сейчас поддерживают только 4% украинцев.

Глава Белого дома также указал на то, что с предыдущих выборов президента Украины прошло много времени, и добавил, что вопрос избрания нового главы государства в этой стране — это не требование России, а беспокоящий многие страны вопрос.

Президент США отметил, что имевший скромные успехи как комедиант Зеленский не мог бы победить Россию. Трамп добавил, что глава киевского режима плохо справляется со своей работой.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Зеленский утратил легитимность, когда истек срок его президентских полномочий в мае 2024 года.

Так, в декабре 2024 года глава государства рассказал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил Путин.