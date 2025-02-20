Нижний Новгород, 20 февраля, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Оба пилота легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Нижегородской области, погибли. Об этом 20 февраля сообщили в региональном управлении МЧС.

«К сожалению, погибли два человека», — указано в Telegram-канале ведомства.

Пожарные приступили к тушению воздушного судна, разбившегося в Кстовском районе рядом с Новоликеево. Уточняется, что самолет совершил жесткую посадку, после чего произошло возгорание. На месте работают шесть специалистов МЧС и две единицы техники.

Причину произошедшего установят следственные органы.

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