Киев, 20 февраля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Украина вряд ли официально признает потерю территорий в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом 20 февраля написал журнал Economist со ссылкой на украинских чиновников.

Global Look Press

Источник издания заявил, что зато Украина может признать тот факт, что членство в НАТО представляется отдаленной перспективой.

«По словам [чиновника], абсолютный минимум, который Украина может принять, включает продолжение связей с западными армиями, отсутствие масштабной демилитаризации, продолжение притока оружия и денег, а также ввод иностранных сил по поддержанию мира», — сказано в материале.

Ранее, 18 февраля, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на требования России и США, если те выдвинут украинской стороне ультиматум. При этом 5 февраля он признал, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. Он отметил, что Киев не может потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить.

Президент России Владимир Путин в свою очередь неоднократно подчеркивал, что Россия готова к переговорам. Для этого Киев должен отказаться от планов войти в НАТО. Еще одним условием для переговоров является обязательный учет современных территориальных реалий.

17 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя говорил о том, что Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы. Дипломат подчеркнул, что Киеву теперь нужно исправлять ситуацию в тех регионах, которые пока еще остаются под его контролем.

18 февраля президент Дональд Трамп обвинил Зеленского в конфликте Украины и России. Американский лидер отметил, что «недоделанный» переговорщик мог бы заключить соглашение много лет назад «без потери большого количества земли». До этого, 13 февраля, он также говорил, что возвращение Украины к границам 2014 года в перспективе маловероятно.