Екатеринбург, 20 февраля, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тыс. человек, в числе которых есть и иностранцы. Об этом 20 февраля заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, вторая — на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств», — сказала Полякова она на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Зампредседателя ЦБ выразила обеспокоенность масштабами этой проблемы. Самих людей привлекает «легкий» способ получить деньги, пояснила она.

Отдельно Полякова отметила, что привлечение к подобному заработку иностранцев выявило определенные трудности в отсутствии базы идентификации и перепроверки приезжих.

Ранее, 10 февраля, Генпрокуратура сообщила, что в 2024 году примерно 1,5 млрд рублей было взыскано с владельцев банковских карт, на которые первично переводились средства, похищенные мошенниками. Дропперы помогают мошенникам обналичивать украденные денежные средства. По информации ведомства, в прошлом году число таких преступлений выросло на 15% — до 130 тыс.

В декабре глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля заявил, что в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты. По его словам, подобные операции занимают значительную часть в теневом секторе экономики РФ. Он также отметил, что ЦБ отслеживает активность организаторов дропперских схем и выявляет подставных лиц при помощи разных баз платёжных данных.