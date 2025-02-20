Москва, 20 февраля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. В Москве задержали 30-летнего гражданина Таджикистана за дезертирство из армии у себя на родине. Равшан (имя изменено) обратился в миграционный центр для получения патента на работу, но оказалось, что с начала 2022 года он находится в федеральном розыске за дезертирство, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Неработающий 30-летний гражданин Таджикистана, имеющий просроченную регистрацию, пришел в миграционный центр в Москве для получения патента на работу. Но сотрудники выяснили, что с марта 2022 года мужчина находится в федеральном розыске за дезертирство из армии. Гражданина Таджикистана передали сотрудникам московской полиции», — рассказал источник.

Равшан находился в розыске по ч. 2 ст. 375 УК Республики Таджикистан («Дезертирство»). От службы в армии он сбежал в Россию. Сотрудниками полиции он был заключен под стражу для выяснения всех обстоятельств.

Мужчина был зарегистрирован в Московской области в общежитии. Нигде не работал. Регистрация в России у него закончилась еще 4 февраля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово военные следователи вручили повестки семи мигрантам, не вставшим на воинский учёт.