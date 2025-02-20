Москва, 20 февраля, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Стимулировать возвращение иностранных брендов, покинувших российский рынок из-за санкций, нецелесообразно. Об этом 19 февраля заявили в пресс-службе Минпромторга РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что отечественные компании нарастили производство и заняли освободившиеся ниши после ухода с рынка иностранных брендов. Таким образом, силы необходимо направить на защиту интересов российского бизнеса и внутреннего рынка, добавили в ведомстве.

«Если любая иностранная компания примет решение о возврате на российский рынок, то этот вопрос нужно рассматривать индивидуально», — уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля платформа Kokoc Group опубликовала исследование, где обозначила, что в Россию захотели вернуться около 350 зарубежных брендов после того, как покинули страну в 2022 году из-за санкционного давления. Отмечалось, что иностранные компании могут столкнуться с некоторыми трудностями, потому что конъюнктура рынка изменилась.

20 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выдвинула условие, согласно которому зарубежным компаниям нужно начать уважать историю России и героев спецоперации, чтобы снова вернуться на российский рынок. Она уточнила, что раз иностранный бизнес превратил себя в инструмент «политической борьбы и гибридной войны», то теперь им придется продемонстрировать уважение.

В тот же день глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что разговоры о возвращении иностранного бизнеса преждевременны. Он добавил, что в 2022 году многие западные компании договорились о возможности обратного выкупа активов. Тем не менее некоторым брендам придется компенсировать свой уход, в особенности, если этим они нарушили контрактные обязательства или привели к значительным убыткам других сторон, заявили в ТПП.