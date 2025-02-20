Киев, 20 февраля, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Возле здания посольства США в Киеве начался митинг. Об этом 20 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».

На опубликованных с места демонстрации кадрах видно, как несколько десятков человек с флагами Украины и США собрались у здания американского посольства.

Как отмечается в публикации, манифестанты таким образом могли отреагировать на последние резкие заявления президента США Дональда Трампа о главе киевского режима Владимире Зеленском, а также на недавние российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Трамп назвал лидера киевского режима «диктатором без выборов», который может потерять свой пост в случае проведения президентских выборов на Украине. По словам главы Белого дома, Зеленского поддерживают только 4% украинцев.

Президент США также обвинил киевский режим в срыве сделки по редкоземельным металлам на Украине и упрекнул украинскую сторону в плохом обращении с главой американского минфина.

Зеленский в ответ на критику Трампа заявил, что что сменить его пока не получится, и назвал дезинформацией слова главы Белого дома о низком рейтинге доверия среди украинцев. По утверждению главы киевского режима, в соцопросах его рейтинг доверия якобы составляет 57%.

В Эр-Рияде 18 февраля прошли переговоры между делегациями России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров по их итогам заявил, что этот диалог был полезным, и обе стороны договорились создавать условия для возобновления тесного контакта по мере урегулирования кризиса на Украине.

Позднее, 19 февраля, Президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине. Глава государства напомнил, что Европа сама прекратила контакты с Россией, а Киев вышел из переговорного процесса в Стамбуле и законодательно запретил любые переговоры с Москвой.