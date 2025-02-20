Санкт-Петербург, 20 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Мошенники обокрали 86-летнего искусствоведа Государственного Эрмитажа Татьяну Арапову. Преступники убедили пенсионерку вложить сбережения в книгу и передать курьеру. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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9 февраля в полицию обратилась Татьяна Арапова — известный советский искусствовед и ведущий научный сотрудник сектора Дальнего Востока Государственного Эрмитажа. Она попросила отыскать обманувших её мошенников. Женщина рассказала, что несколько дней назад с ней связались незнакомые люди и убедили её в том, что с её счетами происходят подозрительные манипуляции.

«6 февраля 86-летняя заявительница, будучи введена неизвестными в заблуждение, передала денежные средства в размере 356 000 рублей, упакованные в конверт и вложенные в книгу, водителю автомобиля, который прислали неизвестные», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент по заявлению искусствоведа проводится проверка. Оперативники просматривают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личности злоумышленников.

Татьяна Борисовна Арапова родилась 17 ноября 1938 года в семье советского композитора Бориса Арапова. С 1961 года Татьяна Борисовна начала работать в Государственном Эрмитаже, большую часть жизни она занимается изучением китайского и японского фарфора, предметов декоративно-прикладного искусства Японии и Китая. Татьяна Борисовна принимает участие в международных конференциях, а её научные статьи публиковались в научных изданиях Великобритании, Китая и Японии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что актриса сериала «Карпов» Елена Цорн стала жертвой мошенников и лишилась квартиры в центре Москвы за 50 миллионов рублей. Её обманули по той же схеме, что и Ларису Долину.