Уфа, 20 февраля, 2025, 11:53 — ИА Регнум. В Учалинском районе Башкирии уснувший за рулем водитель иномарки протаранил стену кафе, почти целиком загнав машину в здание. Об этом 20 февраля сообщил начальник госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.

Пресс-служба ГИБДД по РБ

На кадрах, опубликованных госавтоинспекцией, видно, как автомобиль Mazda CX-9 почти целиком стоит в здании кафе. В участке, протараненном машиной, можно заметить пробитый каркас из профильных труб.

«По предварительным данным, сегодня в 9-м часу утра на ул. Ленина в Учалах напротив автовокзала 38-летний местный житель за рулем Mazda CX-9 совершил наезд на остановочный павильон и пункт питания… Освидетельствование водителя показало, что он трезв», — написал Севастьянов в Telegram-канале.

Со слов участника ДТП, он уснул за рулем после ночной смены. В результате происшествия пострадал 18-летний сотрудник общепита: его задело осколками стекла.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 18 февраля, водитель грузовика не справился с управлением и наехал на разделяющее транспортные потоки барьерное ограждение на 49-м км МКАД. В результате аварии водитель скончался на месте.

До того, 16 февраля, в Башкирии произошло ДТП с участием 14 автомобилей. В результате произошедшего пострадали три человека, в том числе трёхлетний ребёнок. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания медпомощи.