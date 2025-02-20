Кстовский район, Нижегородская область, 20 февраля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. В Нижегородской области 20 февраля рухнул легкомоторный самолет RV-7. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

МЧС РФ/РИА Новости

Самолет упал в Кстовском районе возле села Новоликеево. На борту находились два человека. Оба получили серьезные травмы.

Пилот самолета сообщил о крушении в экстренные службы. Он рассказал, что воздушное судно загорелось после падения.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля в Раменском районе Московской области разбился учебный легкомоторный самолет. Крушение произошло в районе аэродрома Мячково. Самолет загорелся после падения. На борту находились два человека — инструктор и курсант. Оба мужчина погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»).