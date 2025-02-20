Киев, 20 февраля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский проиграет послу Украины в Великобритании, бывшему главнокомандующему Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерию Залужному в случае проведения выборов украинского президента. Такое мнение 20 февраля высказало издание Economist, ссылаясь на опрос общественного мнения.

Global Look Press

В материале отмечается, что многие украинские граждане не довольны действиями Зеленского.

«Хоть Зеленский остается самым популярным политиком Украины, на будущих выборах он проиграет от 30% до 65% Валерию Залужному», — говорится в публикации.

По данным издания, в январе опрос общественного мнения показал, что доверие к Зеленскому упало до 52%. Это стало самым низким показателем за все время конфликта на Украине. Это значительно ниже 90%, которые доверяли ему в начале спецоперации, но выше 4%, о которых 18 февраля заявлял президент США Дональд Трамп.

Сам Залужный при вопросе о своем участии в возможных выборах президента Украины ушел от ответа. Он назвал разговор о голосовании неуместным и отметил, что сможет говорить об этом, когда наступят соответствующие условия.

Ранее Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов» за отказ провести президентские выборы в стране. По мнению американского лидера, Зеленскому лучше поторопиться, иначе он потеряет государство.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он сказал, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%. В ответ глава киевского режима заявил, что поменять его прямо сейчас не получится. По его заверениям, в соцопросах его рейтинг доверия составляет 57%, а данные о 4% являются дезинформацией.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с Трампом в том, что Зеленский — «диктатор без выборов».

При этом президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что Зеленский утратил легитимность, когда истек срок его президентских полномочий 20 мая 2024 года.

В декабре российский лидер указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. Легитимным органом власти осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти утратили свою правомочность, добавил российский лидер.

В январе 2024 года Путин также напомнил, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией. При этом украинский политик подписал соответствующий указ, когда был легитимным, а теперь не имеет юридических прав его отменить.