Минск, 20 февраля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Совместные с Россией учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии в середине сентября. Об этом 20 февраля заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В сентябре пройдет учение «Запад-2025». Учение крупное, учение наблюдаемое — это свыше 13 тысяч человек», — процитировал его слова Sputnik. Беларусь.

Ревенко подчеркнул, что власти республики верны соблюдению Венского документа 2011 года. Но дать информацию по приглашению наблюдателей из стран, негативно относящихся к выполнению документа, пока не может. Он напомнил, что в 2024 году представителей Белоруссии не пригласили на ряд наблюдаемых учений в Польше, Эстонии, Латвии и ряде других стран.

Отдельно Ревенко уточнил, что Белоруссия активно работает над вопросом размещения в республике российского комплекса «Орешник».

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября генеральные штабы ВС России и Белоруссии приступили к подготовке совместных учений «Запад-2025». Глава минобороны республики отметил, что ведомство рассматривает эти учения как главное мероприятие совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году. Совместные с Россией манёвры создадут условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства.

В конце января президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» прибудет в страну со дня на день. Он уточнил, что разместить комплекс могут недалеко от Смоленска. По словам белорусского лидера, для обеспечения безопасности государства вполне достаточно и одного «Орешника».