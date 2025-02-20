Москва, 20 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. Преждевременно говорить о возможном возвращении в Россию иностранных компаний, ушедших из-за санкционного давления, до окончания переговоров с США. Об этом 20 февраля заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«По существу, переговоры только начались. Мы не знаем, чем они закончатся, и говорить о влиянии их итогов на российскую экономику преждевременно. Пока нельзя даже предположить, сколько западных компаний вернется на наш рынок, и от представителей зарубежных брендов таких заявок, по крайней мере в ТПП РФ, не поступало», — отметил Катырин.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, какие санкции будут отменены. Тем не менее, после ухода с российского рынка в 2022 году многие западные компании договорились о возможности обратного выкупа активов. Так, по словам главы ТПП, опцион на возврат бизнеса был прописан в сделках, например, с некоторыми известными автоконцернами и сетями быстрого питания.

«Однако, как считают наши коллеги из Совета по развитию потребительского рынка, если 30 лет назад бренды встречали с распростертыми объятиями, то теперь их вход потребуется серьезно аргументировать», — добавил он в беседе с ТАСС.

Однако, большое количество предприятий, например немецких, вовсе не покидало российский рынок. Так, на 2024 год около двух третей предприятий из Германии продолжали работать в России, добавил глава ТПП.

Кроме того, подчеркнул Катырин, некоторым компаниям придется компенсировать свой уход с рынка РФ, в особенности, если этим они нарушили контрактные обязательства или привели к значительным убыткам других сторон.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля бизнес платформа Kokoc Group опубликовала исследование, в котором заявила, что в Россию могут вернуться около порядка 350 иностранных компаний в скором времени. Отмечалось, что они столкнутся с рядом трудностей, так как конъюнктура российского рынка изменилась.

Кроме того, 19 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что американским компаниям будет непросто вернуться в Россию, так как многие ниши уже заняты отечественным производителем. Также, в ходе переговоров в Эр-Рияде между Москвой и Вашингтоном, он рассказал коллегам из США, что общая сумма потерь их компаний от ухода из РФ составила $300 млрд. Американская делегация была удивлена таким цифрам.

20 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что зарубежным компаниям для того, чтобы вернуться на рынок РФ, нужно начать уважать историю России и ее героев, в том числе спецоперации. Брендам придется это сделать, так как они превратили себя в инструмент «политической борьбы и гибридной войны», добавила дипломат.