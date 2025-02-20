Сочи, Краснодарский край, 20 февраля, 2025, 10:38 — ИА Регнум. В Сочи сотрудники ФСБ задержали с поличным гражданина РФ, который готовил диверсию на железнодорожном объекте по указанию украинских кураторов. Об этом 20 февраля сообщили в управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Кадр из видео

Гражданин 1980 года рождения готовил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Краснодарского края. Задание он получил от военизированного украинского формирования, признанного в Росссии террористическим.

Выполняя задание украинского куратора, мужчина изготовил три самодельных зажигательных устройства для поджога электрооборудования на железной дороге.

«При подходе к месту совершения преступления подозреваемый задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде россиянина, готовившего диверсию на железной дороге по заданию Службы безопасности Украины. Мужчина 2003 года рождения, имеющий также гражданство Германии, является членом молодежной группировки приверженцев неонацизма. При обыске у него нашли взрывчатку.