Москва, 20 февраля, 2025, 11:03 — ИА Регнум. Судебные приставы приостановили работу двух продуктовых магазинов «Светофор» на западе Москвы. Об этом 20 февраля сообщается на сайте ФССП.

Евгений Мессман/ТАСС

Отмечается, что сотрудники службы в принудительном порядке приостановили работу магазинов по результатам внеплановой проверки Роспотребнадзора. Тогда, исходя из заключения надзорного органа, в продуктовом выявили многочисленные нарушения в обеспечении санитарно-эпидемиологических норм.

«Сотрудники органа принудительного исполнения выехали по адресам магазинов, составили акты об административном приостановлении деятельности и опечатали продуктовые магазины… На протяжении всего срока административного приостановления судебные приставы контролируют надлежащее исполнение судебного акта», — добавляется в релизе ведомства.

Организацию уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили об уголовной ответственности в случае неисполнения требований суда.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 февраля Бутырский районный суд Москвы признал ООО «ТОРГСЕРВИС 150», управляющее магазином «Светофор» на Юрловском проезде, виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

До этого, в декабре 2024 года, депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил правительство проверить магазины сети «Светофор» из-за выявленных многочисленных нарушений. В ответ Роспотребнадзор запланировал проверки, которые начались в январе 2025 года.

В феврале текущего года несколько магазинов сети были закрыты в разных регионах. Среди нарушений, зафиксированных в ходе проверок, указаны отсутствие необходимых документов, истёкший срок годности товаров, нарушения условий хранения, а также проблемы с маркировкой продукции. Выявлены случаи продажи мяса, рыбы и молочных продуктов без подтверждающих качество и безопасность документов.